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Второй Меньшиков: похвалившийся миллионами Богомолов раскрыл все карты

7 июля 2022 10:25
Второй Меньшиков: похвалившийся миллионами Богомолов раскрыл все карты

Художественный руководитель театра на Малой Бронной значительно сократил труппу.

Константин Богомолов раскрыл все карты о закулисье театра на Малой Бронной, где он является художественным руководителем. На пресс-конференции по поводу закрытия сезона Константин привел цифры доходов, похваставшись миллионами. Только за июнь театр получил около 36 млн рублей. В среднем зритель культурного учреждения, согласно статистике, успевает за сезон посетить около 7 представлений.

Константин не стал скрывать и кадровые перестановки в театре. Как выяснилось, он пошел по пути Олега Меньшикова, который после назначения в театр Ермоловой сильно сократил труппу. Богомолов же избавился от 44 актеров, которые находились в театре на бессрочных контрактах. По договору они получали зарплату, даже если не появлялись на сцене, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Худрук отметил, что все сокращения прошли без скандалов. По его словам, члены труппы хорошо осознавали всю ответственность и необходимость выделить места в коллективе для талантливых коллег, которые действительно хотят играть.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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