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«Второй Майкл Джексон»: Хлебникова засветилась на публике спустя год после пожара

18 августа 2022 09:45
«Второй Майкл Джексон»: Хлебникова засветилась на публике спустя год после пожара

Артистке не удалось скрыться от камер.

В ноябре прошлого года с певицей Мариной Хлебниковой случилось несчастье. Артистка серьезно пострадала во время пожара в своей квартире, после чего попала в реанимацию, где врачи боролись за ее жизнь.

Постепенно исполнительница, которой пришлось пережить ряд операций, пошла на поправку. Все это время Хлебникова предпочитала оставаться в тени, однако на днях она сделала исключение и впервые засветилась на публике после страшной трагедии.

Звезда пришла на похороны поэта Германа Витке. На голове артистки был парик, а на руках — перчатки. Как пишет портал WomanHit, многие предполагают, что Хлебникова надела их, чтобы скрыть следы, оставшиеся от ожогов.

Поклонники не сразу узнали певицу, которая умело скрывалась от камер, не желая привлекать к себе много внимания. Тем не менее в Сеть утекло фото со звездой, которое теперь активно обсуждается интернет-пользователями.

«Больно смотреть на когда-то красивую женщину», «Второй Майкл Джексон», — гласят комментарии в Интернете.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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