Второй Басков: состояние Игоря Николаева всполошило россиян (фото)
Артисту советуют как можно быстрее взяться за себя.
Игорь Николаев не на шутку перепугал своих фанатов. Те подозревают, что музыкант может быть серьезно болен.
Вместе с супругой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой 28 ноября артист побывал на торжественной церемонии открытия ГУМ-катка в центре Москвы. Впоследствии в Сеть попало новое фото семейной пары, на котором Николаев, по мнению фанатов, выглядит не лучшим образом.
Певца настигла та же участь, что и его коллегу по цеху — Николая Баскова, который обзавелся лишними килограммами. Николаев тоже заметно поправился, что насторожило поклонников. Те пишут, что исполнитель «распух» и «обрюзг», так что ему срочно «пора худеть».
Отметим, что разговоры о серьезных изменениях во внешности Николаева начались еще раньше, когда Проскурякова опубликовала в своем Telegram-канале кадр с мужем, сделанный во время их пребывания в Дубае. На снимке композитор запечатлен издалека, однако все же отчетливо видно, что его лицо заметно округлилось.