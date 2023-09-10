Второй Абдулов: женщины без ума от этого актера-красавчика с необычной фамилией

В мире кинематографа постоянно появляются талантливые молодые артисты, которые громко заявляют о себе с первых же ролей. Одним из них стал Марк Эйдельштейн. Юноша снимается в кино всего пару лет, но его уже заметили и зрители, и именитые режиссеры.

Среди проектов, в которых появился Марк, дебютная картина Наталии Кончаловской «Первый снег», криминальный сериал «Смычок» и громкая премьера с Анастасией Ивлеевой «Монастырь». В ближайшее время на экраны выйдет новая экранизация повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед», где Эйдельштейну досталась одна из главных ролей — Коли Герасимова.

Юноша привлекает внимание не только актерским талантом, но и внешностью. У парня уже появилось множество поклонниц, а зрители сравнивают его с одним из главных красавцев советского кино Александром Абдуловым.