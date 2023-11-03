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Киноафиша Статьи Второй Абдулов: в молодости Машков был настоящим мачо (фото)

Второй Абдулов: в молодости Машков был настоящим мачо (фото)

3 ноября 2023 15:30
Второй Абдулов: в молодости Машков был настоящим мачо (фото)

Копия советского актера.

Владимир Машков начинал свою карьеру в конце 80-х и до сих пор снимается в кино. Актер сильно постарел, и уже никто не помнит, каким он был в начале своего творческого пути.

Громкую славу артисту принесла главная роль в картине Карена Шахназарова «Американская дочь». Сразу после нее лицедей засветился в другом не менее ярком проекте под названием «Вор». Тогда в него влюбились миллионы женщин по всей стране. Впрочем, иначе и быть не могло.

Стоит только взглянуть на архивные кадры со знаменитостью, как становится ясно, что это второй Абдулов. Пронзительный взгляд, пышные волосы, правильные черты лица — гремучая смесь. Впрочем, и сегодня 59-летний народный любимец разбивает дамские сердца.

В СМИ его называют последним альфа-самцом российского кино. Кроме того, Владимира Львовича включили в топ-30 самых желанных актеров.

Второй Абдулов: в молодости Машков был настоящим мачо (фото)
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press / globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Зелёный огонь козы» (1989)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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