Второй Абдулов: в молодости Машков был настоящим мачо (фото)

Владимир Машков начинал свою карьеру в конце 80-х и до сих пор снимается в кино. Актер сильно постарел, и уже никто не помнит, каким он был в начале своего творческого пути.

Громкую славу артисту принесла главная роль в картине Карена Шахназарова «Американская дочь». Сразу после нее лицедей засветился в другом не менее ярком проекте под названием «Вор». Тогда в него влюбились миллионы женщин по всей стране. Впрочем, иначе и быть не могло.

Стоит только взглянуть на архивные кадры со знаменитостью, как становится ясно, что это второй Абдулов. Пронзительный взгляд, пышные волосы, правильные черты лица — гремучая смесь. Впрочем, и сегодня 59-летний народный любимец разбивает дамские сердца.

В СМИ его называют последним альфа-самцом российского кино. Кроме того, Владимира Львовича включили в топ-30 самых желанных актеров.