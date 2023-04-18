Второго Эдварда никто не заметил: с кем еще «играла в любовь» Белла из «Сумерек»

Главной работой в фильмографии Кристен Стюарт остается роль Беллы в культовых «Сумерках». До сих пор актриса ассоциируется с Робертом Паттинсоном, который сыграл Эдварда. Но он был далеко не единственным, кто засветился в многочисленных любовных сценах со Стюарт.

Неофициальное звание «второго Эдварда» носит Джесси Айзенберг. Вместе с Кристен он снимался в картине «Парк культуры и отдыха», где актеры сыграли любовную пару. Позднее они встретились на съемках боевика «Ультраамериканцы» — здесь герои Кристен и Джесси тоже были вместе. А их третий экранный роман развернулся в фильме «Светская жизнь».

Айзенберга и Стюарт то и дело пытались подловить вездесущие папарацци, чтобы убедиться в их реальной любви. Однако фоторепортеров ждало разочарование — актеры держались исключительно как друзья.

А вот с Паттинсоном у Стюарт действительно был роман. Звезды «Сумерек» встречались несколько лет, но Кристен в итоге разорвала отношения. Возможно, именно поэтому вся слава досталась Паттинсону. И, конечно, не стоит забывать о феноменальном успехе «Сумерек». Ни один фильм со Стюарт и Айзенбергом не был встречен так же бурно, поэтому их дуэт остался в тени Беллы и Эдварда.