Вторая Светличная: засветившуюся на публике Волочкову подняли на смех

Анастасия Волочкова решила появиться перед фолловерами в соцсетях в необычном образе. На свежем снимке в Telegram-канале она засветилась в оригинальном асимметричном коротком платье темного цвета. Также Анастасия остановила свой выбор на шляпе с широкими полями и черных ботильонах. А длинные волосы она спрятала под аккуратный парик с челкой. Для усиления контрастности фото было сделано в черно-белой гамме.

Подписчики балерины сравнили ее стиль с имиджем Светланы Светличной. Недоброжелатели же заметили оплошность звезды и подняли ее на смех: бюст Волочковой сильно выступал из узкого платья с глубоким декольте. И такая откровенность выглядела вульгарно, пришли к мнению комментаторы.