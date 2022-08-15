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Вторая Светличная: засветившуюся на публике Волочкову подняли на смех

15 августа 2022 18:55
Вторая Светличная: засветившуюся на публике Волочкову подняли на смех

Подписчики не оценили новый образ артистки.

Анастасия Волочкова решила появиться перед фолловерами в соцсетях в необычном образе. На свежем снимке в Telegram-канале она засветилась в оригинальном асимметричном коротком платье темного цвета. Также Анастасия остановила свой выбор на шляпе с широкими полями и черных ботильонах. А длинные волосы она спрятала под аккуратный парик с челкой. Для усиления контрастности фото было сделано в черно-белой гамме.

Подписчики балерины сравнили ее стиль с имиджем Светланы Светличной. Недоброжелатели же заметили оплошность звезды и подняли ее на смех: бюст Волочковой сильно выступал из узкого платья с глубоким декольте. И такая откровенность выглядела вульгарно, пришли к мнению комментаторы.

Вторая Светличная: засветившуюся на публике Волочкову подняли на смех

«Очень дешевый парик», «К сожалению, не узнаю Вас, так похожи на Светлану Светличную», «Зачем было так формы выставлять? Декольте вот-вот лопнет», «Очень противоречивый стиль — вам не идет», «Даже в классическом образе найдет место для пошлости», — раскритиковали артистку интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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