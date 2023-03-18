Вторая мать: обомлеете, увидев дочь Ягужинской из «Гардемаринов» (фото)

Мастерство кинооператоров и стилистов помогает создать на экране невероятную картинку, в реальность которой зрители охотно верят. И даже в прошлом веке профессионалы знали, как добиться такого результата.

При просмотре картины «Гардемарины, вперёд!» трудно было не отметить красоту Анастасии Ягужинской. Роскошные платья подчёркивали ее точёную фигуру, сводившую мужчин с ума. Но оказалось, что исполнительница этой роли была на 7 месяце беременности во время съёмок финальных сцен.

После премьеры фильма Татьяна Лютаева родила дочь Агнию. А когда девочка выросла, она решила пойти по стопам своей матери, тем самым продолжая актерскую династию. К тому же от природы ей достались выразительные глаза, утончённые черты лица и тонкая талия.

Девушку можно с лёгкостью спутать со знаменитой родительницей, и это сходство уже принесло ей немало известных ролей. Сегодня в фильмографии Агнии Дитковските несколько десятков проектов, и многие из них весьма успешны.