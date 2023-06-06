Вторая Грета Тунберг: при взгляде на соперницу Натали Портман эмоции сдержать невозможно

Звезда фильмов «Леон» и «Черный лебедь» Натали Портман переживает не лучшие времена. Ее супруг актер Бенжамен Мильпье не сохранил верность актрисе и был пойман на «горяченьком». Об этом узнала не только Портман, но и вся мировая общественность.

Любовница Мильпье Камилла Этьен почти вдвое моложе 41-летней Натали. По слухам, ее роман с Бенжаменом длился пару месяцев, после чего изменщик вернулся к жене. Поклонники Портман были вне себя, узнав о предательстве ее мужа. Этьен, по их словам, в подметки не годится Натали. Однако многие не согласились с этим мнением.

Камилла взяла своей молодостью и харизмой. Внешне она тоже ничем не уступает Портман: красивая гладкая кожа, длинные волосы, точеные черты лица. Этьен чем-то напоминает и саму Натали в молодости. Кроме того, Камилла занимается экологическими вопросами и прослыла второй Гретой Тунберг, с которой она дружит.

Портман и Мильпье вместе с 2010 года. За все это время супруги не давали поводов для слухов и сплетен, однако их идиллии пришел конец. Пока не ясно, последует ли развод звездной четы. Сама Натали никак это не комментирует.