«Вторая Анастасия»: народ ахнул при виде дочери онкобольной Заворотнюк

Анна Заворотнюк шокировала поклонников своей схожестью со знаменитой матерью. Соответствующей публикацией она поделилась в личных социальных сетях. В записи наследница звезды «Моей прекрасной няни» представила серию летних фотографий. В кадрах девушка позирует в изящном образе, а сделаны снимки на турецком курорте Бодрум.

«Лето — это всегда романтика», — уверена Заворотнюк-младшая.

Пользователи Сети не оставили без внимания снимки звезды социальных сетей. В комментариях фанаты осыпали Анну комплиментами, однако большая часть поклонников отметила, насколько сильно блогер похожа на свою прославленную мать.

«Вторая Анастасия», «Копия своей мамы», «Не отличить от мамы», — уверены подписчики.

Некоторые пользователи даже признались, что не сразу узнали Анну, решив, что перед ними архивная фотосессия ее матери.