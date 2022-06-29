Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вторая Анастасия»: народ ахнул при виде дочери онкобольной Заворотнюк

«Вторая Анастасия»: народ ахнул при виде дочери онкобольной Заворотнюк

29 июня 2022 13:05
«Вторая Анастасия»: народ ахнул при виде дочери онкобольной Заворотнюк

Поклонники не стали скрывать свое мнение.

Анна Заворотнюк шокировала поклонников своей схожестью со знаменитой матерью. Соответствующей публикацией она поделилась в личных социальных сетях. В записи наследница звезды «Моей прекрасной няни» представила серию летних фотографий. В кадрах девушка позирует в изящном образе, а сделаны снимки на турецком курорте Бодрум.

«Лето — это всегда романтика», — уверена Заворотнюк-младшая.

«Вторая Анастасия»: народ ахнул при виде дочери онкобольной Заворотнюк

Пользователи Сети не оставили без внимания снимки звезды социальных сетей. В комментариях фанаты осыпали Анну комплиментами, однако большая часть поклонников отметила, насколько сильно блогер похожа на свою прославленную мать.

«Вторая Анастасия», «Копия своей мамы», «Не отличить от мамы», — уверены подписчики.

Некоторые пользователи даже признались, что не сразу узнали Анну, решив, что перед ними архивная фотосессия ее матери.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Related video