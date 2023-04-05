Бывшей не чета: только взгляните на красотку-тещу Павла Прилучного (фото)

Павел Прилучный может быть спокоен: его вторая жена Зепюр Брутян и через года будет эталонной красоткой. Об этом поклонники заговорили, когда увидели, как выглядит теща актера.

Гаяне Брутян не так давно отметила свое 51-летие, правда, верится в это с трудом. На лице матери актрисы нет морщин, а ее волосы на удивление густые и блестящие. В соцсетях эффектная брюнетка советует никогда «не обесценивать себя возрастом», поскольку «женщина всегда молода».

Вторая теща «мажора» явно не чета первой. Экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце показывала в Сети свою маму Нонну Николаевну. Ей далеко до своей армянской преемницы — нет ни стройной фигуры, ни длинных локонов, а стиль в одежде оставляет желать лучшего.

Сравнивая двух женщин, интернет-пользователи понимают, почему актер все же променял Муцениеце на Брутян. Дело тут явно не в изменах и домашнем насилии, как уверяла Агата. По мнению многих, Прилучный вспомнил, что с генами шутки плохи, поэтому сделал свой выбор в пользу той, которая будет стареть красиво.