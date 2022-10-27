Всю жизнь боялась стать второй матерью: внешность дочери Катрин Денев обескуражит любого (фото)

Имя Катрин Денев известно всему миру, а вот дочь артистки Кьяра Мастроянни такой популярностью похвастаться не может. Звездная наследница пошла по стопам матери, однако о ее актерском таланте говорят разве что на родине, во Франции.

Дочь Денев унаследовала ее природную красоту. Впрочем, Кьяра считала это не подарком судьбы, а своим проклятием. Мастроянни боялась повторить участь своей матери, которая осталась одна с двумя детьми. Чтобы избежать подобной судьбы, наследница артистки будто намеренно старалась быть непривлекательной для мужчин: она носила короткую стрижку, редко мыла волосы и почти не стирала свою одежду, презирала макияж.

Впрочем, Кьяру это не уберегло: в ее жизни было несколько неудачных романов. С отцом своего первого ребенка, сына Мило, знаменитость рассталась. Впоследствии она вышла замуж за писателя Бенджамина Биолэя, которому родила дочь Анну.