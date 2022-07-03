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Всю молодость одна: оголившуюся на публику Барановскую пожалели

3 июля 2022 09:37
Всю молодость одна: оголившуюся на публику Барановскую пожалели

Многодетная ведущая похвасталась стройной фигурой.

Юлия Барановская в начале июня отметила день рождения, личный новый год она решила встретить на уединенном пляже на Мальдивских островах. По случаю праздника ведущая побаловала подписчиков в Телеграм-канале снимком в стиле ню.

На фото Барановская позирует без одежды в одной соломенной шляпке, прикрыв интимные части тела руками и коленями. Ее лицо озаряет счастливая улыбка, а глаза закрыты от блаженства. «Юля, ты крутая», - без ложной скромности подписала именинница соблазнительный кадр.

Всю молодость одна: оголившуюся на публику Барановскую пожалели

Интернет-пользователи предположили, что подобные фото может выкладывать только девушка, которая жаждет внимания противоположного пола. «Всю молодость одна», –посочувствовали ведущей. Действительно после расставания с Андреем Аршавиным в 2012 году, Барановская так и не смогла устроить свою личную жизнь.

«Женщина осталась с тремя детьми, и она выкарабкалась, не всем такое удается», «Сейчас и с мужем нелегко троих поднять, а она одна», – наперебой расхвалили знаменитость в соцсетях.

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Фото: Legion-Media, кадр из программы
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Елена Королева
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