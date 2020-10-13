«Всякие второсортные певички»: Тимати жестко ответил на критику Риты Дакоты

Рэпер заявил, что живет ради того, чтобы у его детей было то, чего не было даже у него.

Как известно, Тимати стал героем восьмого выпуска шоу «Холостяк» и уже более 30 тысяч девушек страны подали заявки на участие в проекте, чтобы бороться за сердце знаменитого рэпера.

Вот только некоторые представители российского шоу-бизнеса, прежде всего его прекрасная половина, выражают недоумение по поводу того, что Тимати в настоящее время собрался искать новую любовь.

Рита Дакота напомнила, что у музыканта есть маленький сын, поэтому сейчас не самое удачное время, чтобы публично заниматься личной жизнью. Певица Слава считает, что Тимати, как и многие другие звезды, использует семейную драму ради пиара.

Однако Юнусов отреагировал на их критику заявлением о том, что живет и делает все для того, чтобы у его детей было то, чего не было даже у него.

«Пока мамки и всякие "второсортные" певички обсуждают морально-нравственные аспекты жизни Тимура Ильдаровича в комментариях, Ратмиру Тимуровичу все больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы. За новое поколение можно не волноваться, там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20 годам, нравится вам это или нет. Поэтому у Бублика есть все шансы сделать это еще до совершеннолетия», — отметил музыкант.

При этом поклонники Тимати напомнили ему, что он родился в обеспеченной семье. Его отец Ильдар Юнусов является успешным бизнесменом, а он стал «самостоятельным миллионером» не потому, что начинал с нуля, а благодаря своим родителям.

Однако Юнусов заметил, что каждый человек стремится помочь своему ребенку в зависимости от собственных возможностей.