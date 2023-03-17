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Вся в пене и голая: красотка из «Ранеток» потрясла народ откровенным снимком

17 марта 2023 16:30
Вся в пене и голая: красотка из «Ранеток» потрясла народ откровенным снимком

Поклонники потеряли дар речи при виде смелой публикации.

Янина Студилина прославилась на всю страну ролью Полины Зеленовой в сериале «Ранетки». Популярный проект, несмотря на отрицательную роль, помог ей завоевать армию фанатов, которые пристально следят за ней в социальных сетях. Артистка же привлекает их внимание не только новыми ролями, но и весьма пикантными публикациями.

Так, в честь недавнего Международного женского дня Студилина опубликовала откровенный кадр, на котором позирует полностью обнаженная в ванной. Артистка наслаждается коктейлем, а в подписи поздравляет подписчиц с праздником.

Вся в пене и голая: красотка из «Ранеток» потрясла народ откровенным снимком

Смелая запись взбудоражила подписчиков знаменитости. В комментариях они расхвалили артистку, признавшись, что считают ее одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса.

«Красавица», «Какая же вы красивая», «Вот это фигура», «Самая лучшая», — считают поклонники.

Фото: Кадр из сериала «Ранетки», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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