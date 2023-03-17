Вся в пене и голая: красотка из «Ранеток» потрясла народ откровенным снимком
Поклонники потеряли дар речи при виде смелой публикации.
Янина Студилина прославилась на всю страну ролью Полины Зеленовой в сериале «Ранетки». Популярный проект, несмотря на отрицательную роль, помог ей завоевать армию фанатов, которые пристально следят за ней в социальных сетях. Артистка же привлекает их внимание не только новыми ролями, но и весьма пикантными публикациями.
Так, в честь недавнего Международного женского дня Студилина опубликовала откровенный кадр, на котором позирует полностью обнаженная в ванной. Артистка наслаждается коктейлем, а в подписи поздравляет подписчиц с праздником.
Смелая запись взбудоражила подписчиков знаменитости. В комментариях они расхвалили артистку, признавшись, что считают ее одной из самых красивых звезд отечественного шоу-бизнеса.
«Красавица», «Какая же вы красивая», «Вот это фигура», «Самая лучшая», — считают поклонники.