Вся сказка насмарку: выходку Джима Керри в «Гринче» заметит только внимательный

Монстр не был похож сам на себя.

Экранизация новогодней сказки «Гринч — похититель Рождества» была неоднозначно принята критиками и зрителями. Возможно, причина кроется в спорной подаче сюжета, его расхождении с оригиналом или в киноляпах с Гринчем.

Роль зеленого монстра-отшельника, который ненавидел Рождество, исполнил легендарный комик Джим Керри. В фильме с ним есть один ляп, который сначала трудно заметить, но потом он так и будет бросаться в глаза.

Так, в одной сцене актеру забыли вставить жуткие линзы, из-за чего Гринч утратил свой зловещий облик. Но уже через секунду глаза монстра вернулись на свое место. Всего один штрих, а какая колоссальная разница!

Эта роль далась комику необычайно трудно. Керри ненавидел свой костюм, из-за чего постоянно ругался со съемочной группой. Его бесконечные капризы довели специалиста по гриму Казухиро Тсуджи до ручки, и он покинул площадку. Впрочем, продюсеры вернули его назад, пообещав золотые горы и американское гражданство.

Чтобы не бросаться на гримеров, Джим нашел решение. Он лупил себя по ноге каждый раз, когда хотел на кого-то сорваться. Его жертвы того стоили — фильм получил «Оскар» за лучший грим.