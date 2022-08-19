Встала на чужое место: Валя Карнавал мимо Долиной не прошла

Весной прошлого года Валя Карнавал и Лариса Долина оказались в эпицентре конфликта, развернувшегося в эфире шоу «Музыкалити». Артистки не сошлись во мнении относительно того, насколько профессиональными должны быть популярные музыканты. С тех пор Карнавал не упускает любую возможность задеть легенду советской сцены.

Как призналась звезда социальных сетей, не так давно она решила устроить вечеринку, главной темой которой стала «старость». Карнавал специально загримировалась, добавив себе несколько десятков лет, о чем рассказала в социальных сетях.

Поклонники не оставили без внимания запись артистки. Многие предположили, что таким образом Карнавал снова попыталась задеть Долину. Якобы она специально оделась певицей на вечеринку, посвященную старости, и выбрала, например, красный цвет помады, который предпочитает артистка.

«Валя Карнавал играет в Ларису Долину», — уверены пользователи Сети.

Сама девушка при этом не прокомментировала ситуацию и не рассказала, почему выбрала такую необычную тему для праздника.