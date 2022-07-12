Вслед за Ургантом: пропавший Светлаков вышел на связь с громким заявлением

Актер Сергей Светлаков вышел на связь с подписчиками в Telegram. В последние месяцы он довольно редко общается с фолловерами. Из-за этого весной некоторые пользователи соцсетей даже предположили, что Светлаков покинул страну и живет теперь за границей. Но он поспешил опровергнуть такие слухи.

На днях перед фанатами выступил Иван Ургант и провел одно из публичных мероприятий для благотворительного фонда. А теперь вслед за своим партнером по киноальманаху «Елки» объявился и Светлаков. В соцсетях он показал снимок из Латвии, объяснив поездку за рубеж деловыми целями. Как оказалось, актер продал принадлежащую ему недвижимость в Юрмале. При этом Сергей выразил надежду, что у него останется возможность встречаться с близкими людьми.

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Известно, что особняк в Латвии Светлаков купил еще в 2010 году. Двухэтажный дом с террасой быстро облюбовали все друзья юмориста. Причем в этом же коттеджном поселке жилье затем приобрели еще несколько коллег Сергея по Comedy Club.