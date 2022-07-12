Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вслед за Ургантом: пропавший Светлаков вышел на связь с громким заявлением

Вслед за Ургантом: пропавший Светлаков вышел на связь с громким заявлением

12 июля 2022 12:15
Вслед за Ургантом: пропавший Светлаков вышел на связь с громким заявлением

Актер признался, что продал дом в Юрмале.

Актер Сергей Светлаков вышел на связь с подписчиками в Telegram. В последние месяцы он довольно редко общается с фолловерами. Из-за этого весной некоторые пользователи соцсетей даже предположили, что Светлаков покинул страну и живет теперь за границей. Но он поспешил опровергнуть такие слухи.

На днях перед фанатами выступил Иван Ургант и провел одно из публичных мероприятий для благотворительного фонда. А теперь вслед за своим партнером по киноальманаху «Елки» объявился и Светлаков. В соцсетях он показал снимок из Латвии, объяснив поездку за рубеж деловыми целями. Как оказалось, актер продал принадлежащую ему недвижимость в Юрмале. При этом Сергей выразил надежду, что у него останется возможность встречаться с близкими людьми.

Не поверите: вот как сейчас выглядит бывшая жена Урганта

Известно, что особняк в Латвии Светлаков купил еще в 2010 году. Двухэтажный дом с террасой быстро облюбовали все друзья юмориста. Причем в этом же коттеджном поселке жилье затем приобрели еще несколько коллег Сергея по Comedy Club.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video