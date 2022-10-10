Вслед за Шатуновым: пришли страшные новости для фанатов «Ласкового мая»

Летом этого года публику потрясла смерть солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Причиной гибели 48-летнего исполнителя стал трансмуральный инфаркт. Не успели поклонники коллектива оправиться от этой потери, как получили новую порцию страшных новостей.

Продюсер группы Андрей Разин сообщил в своих социальных сетях о смерти клавишника так называемого золотого состава Михаила Афанасьева.

Разин отметил, что музыкант бессменно работал в группе и сопровождал все ее концерты. Всего в общей сложности он дал более 2600 выступлений. Продюсер подчеркнул, что все участники коллектива любили Афанасьева и знали, что на него всегда можно было положиться.