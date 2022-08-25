Вслед за Галкиным: Орбакайте с семьей не остались в России

Еще весной Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми покинули Россию. Семья поселилась в Израиле и снимает жилье в одном из городов. Сначала звезды уверяли, что уехали лишь на короткий отпуск, но их отдых затянулся на несколько месяцев. Детям пары — Лизе и Гарри — даже пришлось заканчивать учебный год дистанционно.

Летом семья, наконец, выехала из Израиля, но на родину так и не вернулась. Сначала они поселись в Латвии, где Пугачева каждое лето снимает виллу. А затем Галкин приступил к работе: в его гастрольный график попали многие зарубежные города. Судя по соцсетям, он уже дал концерты в Финляндии и Польше, а теперь намеревается выступить в Великобритании. И именно в Лондон, вслед за Галкиным, отправилась и Кристина Орбакайте с семьей.

В своих соцсетях певица показала дочь Клавдию на фоне «Лондонского глаза» — знаменитого колеса обозрения на берегу Темзы. Пока неясно, встретилась ли Орбакайте с мужем матери или они проводят время за рубежом отдельно друг от друга.