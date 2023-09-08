Всесоюзный позор: что разделило жизнь главной «уродины» СССР на до и после

Татьяна Васильева известна как одна из самых ярких советских и российских артисток. За годы карьеры она снялась в десятках фильмов и сериалов и никогда не боялась соглашаться на весьма специфичные роли. Знаменитость с удовольствием перевоплощалась в «уродин», что и прославило ее на всю страну. При этом далеко не все знают, что сподвигло Васильеву выбрать актерскую профессию.

Дело в том, что после получения аттестата Васильева поступила в Школу-студию МХАТ, где училась у Василия Макарова. И первой в ее карьере стала постановка «У времени в плену», где она исполнила роль комиссара, а ее коллегами выступили Андрей Миронов и Анатолий Папанов. Но Васильева так плохо сыграла свою роль, что официальная пресса разнесла ее на всю страну.

Однако после этого артистка не сдалась и не отказалась от своей профессии. Самолюбие Васильевой было задето, и она решила стать самой лучшей артисткой. Актриса оттачивала свое мастерство, поэтому уже после выхода «Самой обаятельной и привлекательной» она стала известна на всю страну как главная молодая звезда Советского Союза.