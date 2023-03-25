Всех мужчин Оксаны Акиньшиной объединяет одна черта: ответ на фото

Считается, что если влюбленные внешне похожи друг на друга, их отношения будут крепкими и долгими. Но некоторых людей тянет к своим абсолютным противоположностям. Бывшие избранники Оксаны Акиньшиной — прекрасное тому доказательство.

Светловолосая актриса похожа на хрупкую и застенчивую девушку. Но в действительности она не так скромна, как это может показаться на первый взгляд. Уже в 15 лет Оксана встречалась с мужественным красавцем Александром Чадовым, но отношения разрушил другой известный артист. Скандальный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был старше юной звезды кино на целых 14 лет. Однако это не помешало развитию их бурного романа, хотя в конечном итоге он все же закончился.

Смотря на двух мужчин, можно смело утверждать, что Акиньшиной нравятся не самые типичные красавцы. Ее привлекают брутальные небритые мужчины с не очень аккуратным стилем. И всем поклонникам, желающим покорить сердце актрисы, стоит задуматься о бороде и смене имиджа.