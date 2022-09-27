Всего пять слов разрушили 30-летнюю дружбу Ефремова и Евстигнеева

Знакомство Олега Ефремова и Евгения Евстигнеева произошло еще в середине 50-х годов. Когда Ефремов организовал «Студию молодых актеров», он первым делом пригласил туда друга. Со временем театр превратился в нынешний «Современник», а Евстигнеев неизменно получал там главные роли. Его талант раскрылся во всей красе, за что он был всегда благодарен Олегу. Ради близкого друга он был готов на все.

Поэтому Евгений, не задумываясь, отправился вслед за Ефремовым, когда того позвали во МХАТ в 1970 году. К тому времени Евстигнеев был уже востребованным актером и в театре, и в кино, поэтому он буквально разрывался между съемками и репетициями. Такой напряженный график отразился на его здоровье: уже в 1980 году у артиста случился первый инфаркт.

Тогда Евгений решил попросить помощи у друга, предложив Ефремову снять его с некоторых спектаклей, где можно без труда организовать замену. Но Олег не пошел навстречу приятелю.

«Он мне сказал: „Не можешь — уходи на пенсию“», — вспоминал позже Евстигнеев.

Евгений принял тяжелое решение и попрощался и с театром, и с Ефремовым после 30 лет дружбы. В 1986 году у актера случился второй инфаркт, а спустя 6 лет после очередного сердечного приступа он скончался.