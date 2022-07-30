Всего одно слово в «Кин-дза-дза!» чуть не поставило крест на фильме

Вдова Георгия Данелии рассказала о тяготах создания одного из самых знаковых в жизни режиссера фильма «Кин-дза-дза!». Процесс стал для съемочной команды настоящим кошмаром — что-то постоянно шло не по плану, подрывая планы и сроки.

Но страшнее всего создателям стало, когда к власти вместо Андропова, при котором и начались съемки, пришел Черненко. Галина Данелия объяснила, что обречь фильм мог не он сам, а его инициалы — К. У. Черненко. А в картине главное слово — «Ку».

«Нам стало плохо. Такое не пропустят на экраны! Но пока доснимали фильм, и этого генсека не стало», — поделилась жена Георгия Николаевича в интервью с «7Дней ».

По ее словам, Данелия считал ленту последним аккордом своей творческой жизни и был им премного доволен. При этом режиссер понимал, что историю оценят далеко не сразу, но в будущем она займет свое место в сердцах зрителей.