Всего одно слово: раскрыта последняя запись в блокноте матери Мироновой перед смертью

Мысли артистки, как и ее экранной героини, были только об одном.

Два года назад не стало Екатерины Градовой — радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны». Первая жена Андрея Миронова оставила в дневнике лаконичную записку, которую можно считать предсмертной. Его в соцсетях опубликовала дочь Мария Миронова. «Там было одно слово — РОССИЯ», — написала актриса.

Подписчики выражали соболезнования, вспоминали, что в их времена дворы и улицы пустели каждый раз, когда начинался легендарный фильм. Комментаторы предположили, что именно эта картина и ее герои воспитали в людях того времени чувство патриотизма.

Поклонники осиротевшей дочери подбадривали ее. Они писали, что Мария Миронова — достойный продолжатель великой династии, а мама точно гордится ей. Многие также похвалили архивное фото с актрисой, не переставая восхищаться ее внешними данными.

Нашлись и те, кто увидел в публикации актрисы желание оправдаться за недавний выпад в адрес хейтеров Лии Ахеджаковой. 84-летняя артистка лишилась работы в «Современнике», как говорят, из-за своих убеждений, в Сети появилось много негатива в адрес актрисы.

Миронова попросила прекратить травлю звезды «Служебного романа». Свежей же публикацией дочь Андрея Миронова якобы хотела продемонстрировать свою любовь к родине.