Всего 5 человек из 100 смогут точно ответить на вопросы этого теста

Школьные уроки географии для кого-то были самыми интересными во всем расписании, а кто-то, наоборот, считал ворон и нетерпеливо ожидал завершения занятия. А между тем география - очень полезный предмет, поскольку рассказывает об окружающем мире и дает много знаний о нем. Знаете ли вы, например, что право носить почетный статус столицы страны спаривали между собой не только российские города, Москва и Санкт-Петербург? Похожии ситуации возникали и в других странах. Так, например, в девятнадцатом веке битва за звание столицы разгорелась между двумя австралийскими городами - Сиднеем и Мельбурном. Чтобы никому не было обидно, власти в итоге приняли решение построить совершенно новый город. На период его строительства временной столицей был признан Мельбурн. В 1908 году было определено место для новой столицы, а датой ее основания считается 12 марта 1913 года, когда было выбрано для нее название - Канберра.

Как хорошо вы помните школьные уроки географии? Сможете назвать столицы, страны и материки? Пройдите наш тест, который кажется легким лишь на первый взгляд, и узнайте, можно ли назвать вас гуру географии.