«Всегда некрасивой была»: Гайдай женился на одной из самых уродливых актрис

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова были мужем и женой 40 лет. Артистка снялась во множестве картин своего супруга и успела посотрудничать с другими знаменитыми постановщиками. При этом ни муж, ни другие режиссеры, ни публика не считали ее красавицей.

Как однажды признался сам Гайдай, Гребешкову он любит за множество достойных качеств. Однако красота не выходит в их число. Не считала себя эффектной и сама артистка. В одном из интервью она признавалась, что не отличается яркой внешностью, как многие ее коллеги, но давно смирилась с этим фактом.

«Я всегда некрасивой была: рост маленький, еще чего-то не так», — рассказывала супруга Гайдая в одном из интервью.

Однако Гребешковой все же удалось построить успешную карьеру. Зрителям она запомнилась не только как избранница классика советского кино, но и как одна из самых ярких артисток в эпизодах.