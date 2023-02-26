Все в пыли и обшарпанный холодильник: народ поражен квартирой Пынзарей, которую они снимают за 300 тысяч (фото)

Дарья Пынзарь и ее супруг Сергей откровенно рассказывают о своей жизни в социальных сетях. Звезды «Дома-2» не стесняются делится с фанатами всеми подробностями, а не так давно похвастались квартирой, которую сняли во время поездки в Дубай за 300 тысяч рублей.

В ролике Сергей старательно показал фанатам апартаменты, которые стали домом для его семьи на 10 дней. Блогер прошелся по всем комнатам и поделился со зрителями наблюдениями об устройстве жилья в Арабских Эмиратах.

Пользователи Сети не оставили без внимания видео, однако далеко не все были рады за Пынзарей. По мнению фанатов, блогеров обманули нечестные риелторы, ведь такое плохое жилье не может стоить так дорого. В глаза внимательным поклонникам бросилась старая бытовая техника и грязь.

«За такие деньги отель на неделю снять можно с питанием. Очень странный выбор, очень усталая квартира», «Странное дело... за 4 тысячи можно заехать семьей в отель на все включено. А вы какую-то странную пошарпанную квартиру показываете», «Очень плохо выглядит», — делятся мнением зрители.

Звезда «Дома-2» при этом не оставил без внимания возмущенные комментарий. Блогер уверен, что им удалось найти самый выгодный вариант, так что он не разделяет беспокойства фанатов.