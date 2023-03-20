Все в облипочку: молодая жена Диброва свела народ с ума своим декольте

Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой, моделью Полиной Наградовой, когда ей было только 17 лет. Популярный ведущий не побоялся 30-летней разницы в возрасте и начал ухаживать за девушкой, которая в 2009 году стала его супругой.

С того времени Полина забросила свою профессиональную карьеру и сконцентрировалась на семейной жизни. Однако это не сказалось на ее внешности, ведь она до сих пор может похвастаться стройной фигурой.

Например, не так давно она поделилась серией снимков, сделанных во время отдыха. На фотографиях Диброва позирует в откровенном слитном купальнике, подчеркивающем ее формы, чем взбудоражила многочисленных поклонников. Обсуждая кадр, они осыпали знаменитость комплиментами, особенно отметив ее красоту.