Все три на одно лицо: гляньте, какими выросли дочери культового Рокки (фото)

В третьем браке с красавицей-моделью Дженнифер Флавин известный актер Сильвестр Сталлоне стал отцом троих дочерей. Звездные наследницы давно повзрослели и теперь все чаще привлекают к себе внимание широкой общественности.

Старшей дочери пары Софии 26 лет, средней Систин 24 года, а младшей Скарлет 20 лет. Глядя на их фотографии, интернет-пользователи отмечают, что сестры унаследовали от своих родителей все самое лучшее. К тому же они удивительно похожи друг на друга — все три будто на одно лицо.

Наследницы культового Рокки уже успели попробовать себя в кино и в качестве моделей. А вот о личной жизни предпочитают не распространяться. Нельзя исключать, что мужчины обходят красоток стороной, так как боятся не понравиться их отцу. Ранее Сталлоне не раз говорил о том, что сотрет в порошок любого, кто хоть как-то обидит его дочерей.