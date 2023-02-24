Все такой же горячий: фото Коула из «Зачарованных» спустя 20 лет ослепит вас
Годы совсем не сказываются на внешности артиста.
Джулиан МакМэхон покорил сердца фанаток по всему миру, исполнив роль Коула Тернера в сериале «Зачарованные». Мистическое шоу стало настоящим карьерным трамплином для артиста, который продолжил завоевывать Голливуд.
Так, после триумфа Джулиан снялся в десятках проектов, которые полюбились и зрителям, и критикам. В его фильмографии значатся сериалы «Части тела» и «Детективное агентство Дирка Джентли», а также, например, экранизация комиксов Marvel о фантастической четверке.
При этом, как отмечают фанаты, за прошедшие годы МакМэхон не растерял свою красоту и шарм. Он, работая последние годы над сериалами «ФБР: За границей» и «ФБР: Самые разыскиваемые преступники», продолжает разбивать сердца фанаток, которые уверены, что прошедшие годы сделали его лишь привлекательнее.
«Все так же красив», «Мой самый любимый актер», «А Джулиан собирается стареть? Потому что он выглядит все лучше и лучше», — подписчики осыпают артиста комплиментами в его социальных сетях.