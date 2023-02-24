Все такой же горячий: фото Коула из «Зачарованных» спустя 20 лет ослепит вас

Джулиан МакМэхон покорил сердца фанаток по всему миру, исполнив роль Коула Тернера в сериале «Зачарованные». Мистическое шоу стало настоящим карьерным трамплином для артиста, который продолжил завоевывать Голливуд.

Так, после триумфа Джулиан снялся в десятках проектов, которые полюбились и зрителям, и критикам. В его фильмографии значатся сериалы «Части тела» и «Детективное агентство Дирка Джентли», а также, например, экранизация комиксов Marvel о фантастической четверке.

При этом, как отмечают фанаты, за прошедшие годы МакМэхон не растерял свою красоту и шарм. Он, работая последние годы над сериалами «ФБР: За границей» и «ФБР: Самые разыскиваемые преступники», продолжает разбивать сердца фанаток, которые уверены, что прошедшие годы сделали его лишь привлекательнее.