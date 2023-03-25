Все таки разъехались: что не так с идеальным браком Екатерины и Александра Стриженовых

Брак Екатерины и Александра Стриженовых неспроста считается образцовым. Возлюбленные познакомились ещё в ранней юности и с тех пор ежедневно доказывают окружающим, что счастье возможно построить, если оба супруга будут работать над отношениями и доверять друг другу.

Но даже у этой идеальной паре были свои тёмные времена. В одном из интервью телеведущая признавалась, что однажды их ссора привела к ужасным последствиям. Как оказалось, муж и жена пару месяцев жили отдельно друг от друга. А такой раздельный быт супругов нередко заканчивается бракоразводным процессом.

Однако Александр не хотел навсегда расставаться с любимой и после работы над общим проектом просто привёз ее обратно домой. И теперь они вместе находят выход из запутанных конфликтов, не допуская лжи или недомолвок. К тому же пара предпочитает не думать о разводе, как о верном решении всех проблем.