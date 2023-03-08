Все та же фирменная улыбочка: посмотрите, как выглядел Балуев в детстве

Сложно поверить, но, будучи ребенком, один из главных мачо российского кинематографа Александр Балуев забирался в шкаф, как только приходили гости. Стеснительный и замкнутый, ему нравилось слушать разговоры взрослых, не принимая участия в их посиделках.

Белый генерал Скобелев в «Турецком гамбите», Никита Градов в «Московской саге» и командир в «Кандагаре» — героические и мужественные персонажи у одного из самых востребованных отечественных актеров получаются многогранными и характерными. А его пронзительный тандем со Светланой Ходченковой в картине Станислава Говорухина «Благословите женщину» снискал любовь зрителей и награды критиков.

Александр Балуев работал с Джорджем Клуни и Николь Кидман. В боевике «Миротворец» он сыграл генерал-майора российской армии, который пытается украсть ядерный арсенал. Продолжать карьеру на фабрике Грез с амплуа плохого русского артист не захотел. Это решение положительно сказалось на его послужном списке.

В активе знаменитости не менее семи кинематографических и театральных премий. Одна из них — от ФСБ России за роль капитана Костина в «Гибели империи».