Все считали любовницей Марка Захарова: куда пропала одна из самых известных актрис России (фото)

В 1995 году на сцене «Ленкома» состоялась премьера спектакля «Королевские игры», который имел оглушительный успех. Центральную роль Анны Болейн исполнила начинающая малоизвестная актриса Амалия Мордвинова. Она моментально стала звездой и была удостоена Государственной премии страны.

Практически сразу же начали шептаться о ее романе с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Якобы только благодаря этой связи артистка и получила столь знаковую роль. Рыжеволосая красавица сильно страдала от этих сплетен, но карьере они не помешали.

Мордвинова получала все больше и больше предложений о ролях в спектаклях и на экране. Чтобы минимизировать слухи, актриса покинула «Ленком» и предпочла другие площадки. Она блистала на сцене, в сериалах и кино вплоть до 2011 года, после чего резко пропала.

Как выяснилось, Мордвинова была обладательницей очень активной личной жизни. Первый ее брак продержался всего месяц. Вторым мужем актрисы стал режиссер Игорь Зорин, к которому она ушла от своего наставника из «Щуки» Михаила Цитриняка. Затем последовали еще два брака, которые тоже закончились разводами.

Именно разрыв с четвертым супругом заставил Мордвинову бросить работу и отправиться путешествовать. Она побывала на Гоа, в Таиланде, Гималаях, Америке и Европе. Сопровождали ее в поездках четверо детей.

Этот опыт превратил актрису в поэтессу и последовательницу духовных практик. Теперь она живет в США, где давно обосновалась ее старшая дочь. Мордвинова создала Центр духовного возрождения женственности, делами которого и занимается.