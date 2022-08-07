Все с претензией: Шахназаров раскрыл истинное лицо звезд КВН

Вот почему режиссеры не хотят работать с юмористами.

Карен Шахназаров высказал непопулярное мнение об участниках КВН, пробующих свои силы в кино и на телевидении. Режиссер не хочет с ними работать, причину чему объяснил в интервью с изданием «АиФ »:

«Они вроде бы артисты, но все с претензией. Их трудно переломить, поэтому они и выглядят самими собой на экране и не вживаются в роль персонажа».

То же, по словам постановщика, касается и звезд эстрады, которые, вжившись в один образ для слушателей, уже не могут перестроиться и выдать качественную актерскую игру.

Подобное мнение о кавээнщиках высказывал и Александр Масляков. Он не раз объяснял подопечным, что залогом их звездного статуса является работа в команде, где у каждого игрока своя определенная роль. С настоящим же вызовом экс-участники КВН сталкиваются, покидая группу и отправляясь в одиночное плавание, где их никто не будет страховать.

Выдерживают подобное испытание, как отмечал ведущий, только самые талантливые и способные подстраиваться под окружающие условия.