«Все претензии к Арзамасовой»: 54-летняя Алика Смехова засветилась в новом образе

Алика Смехова удивила поклонников, показав образ, который ей подготовила Лиза Арзамасова. Выяснилось, что не так давно артистки оказались на фестивале «Волгоградский факел», но Смехова совершенно не была готова выходить на сцену. В итоге звезда «Папиных дочек» пришла на выручку коллеге и за считанные минуты подготовила для нее эффектную прическу и спасла ситуацию.

«Завтра закрытие фестиваля в Волгограде, и вы понимаете, кто будет автором моей прически. Если что, все комплименты или (не советую) претензии к Арзамасовой», — пишет Смехова в своих социальных сетях.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации актрисы. Фанаты не поскупились на комплименты, оценивая образ Смеховой, и похвалили Арзамасову за неожиданные таланты.