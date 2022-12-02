«Все прекрасно знала»: супруга Мясникова годами терпела любовные интрижки теледоктора

Александр Мясников никогда не скрывал, что считает свою супругу Наталью главной женщиной в жизни. Вместе с ней он прошел через многочисленные командировки, воспитал сына и открыл собственный бизнес. Однако, как оказалось, знаменитый доктор не всегда был верен своей избраннице.

По словам самого Мясникова, он начал изменять жене, когда та увлеклась спиртными напитками. Роман медика продолжался не один год, и в итоге на свет появилась его внебрачная дочь Полина. Однажды телеведущий решился на смелое признание, но его супруга Наталья уже все знала о второй семье мужа.

«Она все прекрасно знала. Она досконально узнала биографию женщины и все подробности», — признался Мясников в шоу «Судьба человека».

Как уверен доктор, именно вдумчивое отношение его жены помогло им сохранить брак. Наталья сначала полностью проверила все домыслы, а уже после решила, что не будет расставаться с мужем. В итоге Мясниковым удалось пережить тяжелый период, и они до сих пор вместе.