Все намного печальнее, чем в кино: как закончилась в книге история Анфисы из «Девчат»

Мелодрама «Девчата» появилась на советских экранах в самом начале 60-х. Фильм, снятый по повести Бориса Бедного, завоевал любовь зрителей, а особенно им запомнились яркие герои ленты. При этом мало кто из зрителей знает, как сильно судьба некоторых персонажей в картине отличается от литературного первоисточника.

Так, Анфиса в исполнении Светланы Дружининой предстает перед публикой как отрицательная героиня. Она отличается легкомысленностью и не готова к серьезным отношениям, разбивая мужские сердца. В конце фильма она раскаивается в своих поступках и отвергает всех поклонников.

На самом же деле Анфиса — более сложный и многогранный персонаж. На страницах произведения Бедного она предстает совсем другим человеком. Она легкомысленна, но более открыта любви и человечна.

Жизнь Анфисы кардинально меняется, когда в поселок приезжает инженер Вадим Дементьев. Герои мгновенно влюбляются друг в друга, но их роману не суждено быть счастливым: Анфиса решает бросить своего избранника. Как оказалось, она не может иметь детей из-за раннего аборта, что, по ее мнению, не делает ее завидной невестой. Анфиса уверена, что ее избранник должен испытать радость отцовства, поэтому расстается с ним, ведь не может быть матерью.

В итоге героиня остается одна. Она не верит, что способна построить счастливую жизнь с избранником из-за ошибок молодости, и не хочет ранить его.