Все меньше похож на деда: внук Миронова растет копией известного актера (фото)

Мария Миронова воспитывает трехлетнего сына Федора, которого родила в браке с неким бизнесменом по имени Андрей. Актриса не скрывает младшего наследника от публики — его внешность охотно обсуждают в Интернете.

Не так давно знаменитость опубликовала в социальных сетях совместное фото с белокурым малышом. Поклонники тут же пришли к выводу, что мальчик становится все меньше похож на своего покойного деда, знаменитого артиста Андрея Миронова. Зато он растет копией другого известного актера.

«На актера Александра Збруева похож малыш», «Какой очаровательный сынок»,

— пишут фолловеры Мироновой.

Отметим, что Федор не единственный наследник популярной актрисы. Также у нее есть уже взрослый сын Андрей Удалов-Миронов. Артистка родила его, когда ей было всего 18 лет. Разница в возрасте у братьев составляет ни много ни мало 27 лет.