Все «красотки» остались не у дел: вы не поверите, на ком женился кумир миллионов Ричард Гир

В мелодраме 1980 года «Американский жиголо» Ричард Гир громко заявил о себе главной ролью. За этим фильмом последовали «Окончательный анализ», «Красотка», «Доктор Ти и его женщины», «Осень в Нью-Йорке» и многие другие ленты. В них актер крутил экранные романы с голливудскими звездами — от Ким Бейсингер до Джулии Робертс.

Его реальная личная жизнь была тоже насыщенна. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд. Их брак продержался всего 4 года. В 2002 году Гир снова стал мужем, на этот раз для модели Кэри Лоуэлл. До свадьбы они несколько лет встречались и даже воспитывали общего сына. Но в 2016 году пара объявила о разводе.

В 2018 году Ричард снова отправился под венец. Как оказалось, еще в браке с Лоуэлл он увлекся другой женщиной. На этот раз все модели остались не у дел: актер женился на публицисте Алехандре Сильва. Женщина моложе Гира на 35 лет. Она родила супругу двоих сыновей-погодок. Сейчас 73-летний актер совмещает работу в кино и воспитание малышей, которым исполнилось 3 и 2 года.