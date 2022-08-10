Все из-за Орбакайте: Пугачева неспроста много лет ненавидит Ротару

Слухи о настоящей вражде между Аллой Пугачевой и Софией Ротару ходили с 90-х годов. Сплетники уверяли, что Примадонна не могла потерпеть конкурентку на эстраде, которая была равна ей по популярности. Наложились и личные причины: Пугачева должна была сыграть главную роль в ленте мужа Александра Стефановича «Душа». Но к моменту начала съемок их брак трещал по швам, и после нескольких рабочих дней постановщик решил заменить Аллу, выбрав ее соперницу — Ротару. Такого предательства от супруга певица не потерпела.

Как выяснилось, была у Аллы Пугачевой и еще одна причина для того, чтобы невзлюбить коллегу. По некоторым данным, артистка мечтала выдать дочь Кристину Орбакайте за сына Ротару Руслана, пишет портал «Собеседник». Пугачева считала молодого человека выгодной партией и практично предполагала, что такой брак привлечет внимание к их звездному семейству. Но София наотрез отказалась от идеи певицы. Она полагала, что ее сын должен жениться по любви, и не захотела вмешиваться в его личную жизнь. Поведение Ротару сильно обидело Аллу.