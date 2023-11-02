Все из-за Навки: Жулин публично открестился от фигуристки-предательницы

В течение многих лет Наталья Линичук была тренером Татьяны Навки. Именно она готовила ее пару с Романом Костомаровым, когда Татьяна была супругой Александра Жулина. И, как оказалось, в то время между спортсменами произошла ссора, которую они так и не смогли разрешить.

По данным СМИ, именно Линичук отговорила Костомарова выступать с Навкой, когда та забеременела. Якобы наставница уговорила фигуриста перейти к Анне Семенович, но Навке и Жулину заявляла, что Роман сам принял это решение.

И поэтому, как признался Жулин порталу Sports, он до сих пор не вспоминает о Линичук. Когда он узнал о ее предательском поступке, то полностью разорвал всю связь, а Навка начала тренироваться под его началом. И спустя годы Александр все еще не намерен вспоминать о спортсменке, которая когда-то была его другом.