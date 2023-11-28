Все говорят неправильно: что Басков годами скрывал о своей фамилии

Публика об этом даже не догадывалась.

Николай Басков начал эстрадную карьеру в далеких 90-х. За прошедший срок артист стал любимцем публики и кумиром миллионов. Кажется, поклонники знают о певце все: знаменитость с удовольствием дает интервью и активно делится подробностями своей жизни в соцсетях. Однако некая тайна у Баскова все-таки припрятана.

Исполнитель редко рассказывает об этом, но преданные фанаты знают, что у звезды есть турецкие корни. Происхождение певца повлияло и на его фамилию. Оказывается, она звучит совсем не так, как привыкли россияне. Правильный вариант: БаскОв — с ударением на последний слог, а не на первый, как знаменитость именуют сейчас.

Преобразить фамилию начинающему артисту посоветовали маститые коллеги. В частности, Галина Преображенская. Николай Басков признается, что когда-то его род назывался Баскаковы. Семейство певца приходилось родственниками знаменитым Собакиным.