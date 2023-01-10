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Все еще великолепный? Красавчика из «Хроник Нарнии» едва ли узнают даже фанаты

10 января 2023 15:15
Все еще великолепный? Красавчика из «Хроник Нарнии» едва ли узнают даже фанаты

Прошедшие годы изменили артиста.
 

Уильям Моусли прославился на весь мир благодаря участию в серии фильмов «Хроники Нарнии», где воплотил образ Питера Певенси. Поклонницы остались в восторге не только от игры артиста, но и от его красоты, а армия поклонников только увеличивалась после выхода следующих фильмов серии.

При этом фантастическая трилогия оказалась самым громким проектом в карьере актера. Дело в том, что он сконцентрировался на малых экранах и принял участие в таких сериалах, как «Предчувствие» и «Члены королевской семьи».

Сегодня Уильям все еще продолжает развивать свою карьеру. При этом далеко не все поклонники узнают в 35-летнем артисте того самого принца Питера Великолепного, который покорил их сердца. Дело в том, что прошедшие годы, как уверены поклонники, заметно сказались на внешности знаменитости, который возмужал и теперь может похвастаться спортивной фигурой.

Все еще великолепный? Красавчика из «Хроник Нарнии» едва ли узнают даже фанаты

«Питер Великолепный действительно теперь выглядит по-другому», «Как же ты вырос, Уильям», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадры из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005), Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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