Все еще великолепный? Красавчика из «Хроник Нарнии» едва ли узнают даже фанаты

Уильям Моусли прославился на весь мир благодаря участию в серии фильмов «Хроники Нарнии», где воплотил образ Питера Певенси. Поклонницы остались в восторге не только от игры артиста, но и от его красоты, а армия поклонников только увеличивалась после выхода следующих фильмов серии.

При этом фантастическая трилогия оказалась самым громким проектом в карьере актера. Дело в том, что он сконцентрировался на малых экранах и принял участие в таких сериалах, как «Предчувствие» и «Члены королевской семьи».

Сегодня Уильям все еще продолжает развивать свою карьеру. При этом далеко не все поклонники узнают в 35-летнем артисте того самого принца Питера Великолепного, который покорил их сердца. Дело в том, что прошедшие годы, как уверены поклонники, заметно сказались на внешности знаменитости, который возмужал и теперь может похвастаться спортивной фигурой.