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Киноафиша Статьи Все дело в Гармаше: новый «Чебурашка» разочаровал россиян

Все дело в Гармаше: новый «Чебурашка» разочаровал россиян

21 июня 2022 14:15
Все дело в Гармаше: новый «Чебурашка» разочаровал россиян

Премьера ленты запланирована на первый день 2023 года.

Пользователи Сети раскритиковали трейлер предстоящей картины «Чебурашка». Соответствующий ролик появился в YouTube-канале компании Central Partnership, ответственной за фильм.

В новой версии знаменитой истории о безымянной игрушке действие будет происходить в маленьком южном российском городке. Именно там оказывается Чебурашка и встречает сначала друга Геннадия, роль которого исполняет Сергей Гармаш, а после и главную злодейку фильма — хозяйку шоколадной фабрики, которую играет Елена Яковлева.

Пользователи Сети не оставили без внимания ролик. Как оказалось, далеко не все остались в восторге от новой интерпретации любимой истории. Особенно не оценили фанаты отсутствие Крокодила Гены, главного спутника Чебурашки.

«Гену надо было тоже компьютерного. Вот это было бы супер», «А все-таки как-то не очень, что тот старик, роль которого исполняет Гармаш, — это и есть Крокодил Гена (только его человеческая версия)», — пишут зрители.

При этом многие отметили, что с нетерпением ждут картину, чтобы своими глазами увидеть, получилось ли у создателей перенести любимую историю на большой экран.

Фото: Кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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