Все дело в актерах: новый сезон сериала о королевской семье под угрозой

Шестой сезон сериала «Корона» может выйти позднее, чем планировалось. Главная причина задержки — кастинг актера на роль принца Уильяма.

Как стало известно, стриминговый сервис Netflix до сих пор не определился с актером, который должен будет воплотить на экране королевского наследника. На сайте кастинг-проекта Casting Talent утверждается, что рекрутеры ищут мужчину от 18 до 35 лет. Основное требование — максимальное внешнее сходство, при этом актерский опыт претендента не так важен для создателей шоу. Пока неизвестно, смогли ли продюсеры определиться с артистами, которые сыграют принца Гарри и Кейт Миддлтон.

Отметим, что сюжет новых эпизодов сериала, рассказывающего о жизни королевской семьи Великобритании, будет сконцентрирован на конце 1990-х и 2000-х годах. В предстоящих сериях принц Уильям познакомится со своей будущей женой Кейт Миддлтон, и, судя по слухам, принц Гарри встретит Меган Маркл.