Все было по-настоящему: эта постельная сцена в советском фильме вовсе не наигранная

В период, когда снимался проект «Не могу сказать „прощай“», советский зритель еще не был искушен пикантными сценами. Однако в знаменитой картине есть эпизод, который точно не предназначен для детских глаз.

Мало того, что Сергей Варчук и Татьяна Паркина, игравшие в ленте мужа и жену, легли в одну постель, так еще и страсти между ними кипели вовсе не наигранные. Актер потерял голову от своей партнерши и постоянно позволял себе непристойности.

Во время съемок провокационного момента влюбленный артист прижимал к себе коллегу под одеялом, оправдываясь тем, что так их чувства будут выглядеть гораздо правдоподобнее. Но актрисе происходящее сильно не нравилось, да и режиссер Борис Дуров был в шоке от наглости Варчука.

Каждый раз, когда руки Сергея Ивановича оказывались под одеялом, постановщик повышал голос, требуя вернуть их на место. Из-за того, что главный герой с трудом сдерживал свои порывы, процесс работы порядком затянулся и стал сущим кошмаром для красавицы Паркиной.