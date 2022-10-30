Все было очевидно: кадры со шрамом Заворотнюк перед «исчезновением» пробирают до мурашек

Анастасия Заворотнюк, прославившаяся благодаря главной роли в сериале «Моя прекрасная няня», давно ведет жизнь затворницы. С 2019 года актриса пропала с телевидения и перестала участвовать в театральных постановках. В том же году стало известно, что звезда проходит курс лечения.

Выяснилось, что что у Анастасии Заворотнюк обнаружили злокачественное новообразование мозга. С тех пор артистка находится под присмотром столичных врачей в онкологическом центре. Поклонники Заворотнюк обнаружили, что еще в 2019 году на теле актрисы были следы хирургического вмешательства.

На шее актрисы был шрам, который мог указывать на биопсию, сделанную звездой.

Впрочем, тревожные признаки болезни у звезды появились еще раньше – во время съемок «Моей прекрасной няни» ее мучили головные боли, Заворотнюк неоднократно теряла сознание, и дело заканчивалось вызовом скорой.