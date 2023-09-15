Все ахнули: вот что сказала брошенная Петровым известная актриса о его свадьбе

Александр Петров шокировал поклонников, объявив о своей женитьбе. Как рассказал артист, не так давно он случайно познакомился с прохожей Викой на улице, а уже спустя несколько встреч понял, что хочет провести с ней остаток жизни.

Неожиданная новость и снимки из ЗАГСа шокировали поклонников. Обсуждая перемены в личной жизни артиста, многие вспомнили, что не так давно Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской, которая мечтала стать его женой. А до этого он встречался с Ириной Старшенбаум, с которой даже был помолвлен.

И Старшенбаум не смогла проигнорировать неожиданные новости. Под публикацией в блоге Петрова она оставила поздравительный комментарий, который шокировал публику. И в ответах к записи подписчики начали обсуждать уже не саму свадьбу, а жизнерадостное сообщение Старшенбаум.

«Серьезно? И ты поздравляешь?», «Нормальные взрослые люди, хоть и бывшие, могут поздравить и пожелать счастья!», «Поздравления умного и зрелого человека», — пишут поклонники.

Стася Милославская при этом пока не прокомментировала ситуацию. Артистка даже не рассказала фанатам, что рассталась с Петровым, и держит свою личную жизнь в тайне.