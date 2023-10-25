Вряд ли видели: вот как выглядит пресс оголившегося Бондаренко

Станислав Бондаренко прославился еще в нулевых. Молодой артист сыграл в картинах «Грех», «Красота требует...», «Провинциалка», «Стритрейсеры», «Ищу тебя» и стал известен на всю страну. Удивительно, но с годами знаменитость становится только популярнее. В свои 38 лет красавчик находится в зените славы.

Личная жизнь Бондаренко не дает покоя многочисленным поклонницам. Женатому актеру то и дело приписывают романы. После премьеры клипа Ольги Бузовой, в котором снялся мачо, звезду заподозрили в отношениях со скандальной певицей. Глядя на артиста, нетрудно поверить, что дамы от него без ума.

Станислав Бондаренко находится в превосходной физической форме. Знаменитость упорно работает в спортзале. И усилия эти не прошли даром. Красавец может похвастаться идеальным рельефным прессом: не хуже, чем у голливудских секс-символов.